В России стартовали продажи новых ноутбуков Honor

В России начались продажи ноутбуков HONOR MagicBook X14 Plus и X16 Plus. Новые модели оснащены процессором Intel Core 5−220H 14-го поколения, оперативной памятью до 32 ГБ и SSD-накопителем на 1 ТБ.

© Honor

Ноутбуки выполнены в тонком металлическом корпусе. Вес модели X14 Plus составляет 1,34 кг при толщине 15,9 мм, а X16 Plus — 1,75 кг при толщине 17,9 мм. Обе модели оснащены экранами HONOR FullView с разрешением 2.8К (X14 Plus) и 2.5К (X16 Plus). Частота обновления 120 Гц и яркость 430 нит обеспечивают четкое изображение.

Производительность ноутбуков обеспечивает процессор Intel Core 5−220H и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с частотой 4266 МГц. Устройства комплектуются SSD на 1 ТБ с возможностью расширения. Емкость аккумулятора составляет 60 Вт·ч для X14 Plus и 75 Вт·ч для X16 Plus для длительной автономной работы. Ноутбуки поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт.

© HONOR

© HONOR

MagicBook X14 Plus и X16 Plus оснащены клавиатурой с подсветкой и встроенным сканером отпечатков пальцев. Для подключения периферийных устройств есть порты USB-C 3.2, USB-A 3.2, HDMI 1.4 и разъем для наушников. Также поддерживаются функции обмена файлами между устройствами HONOR и мультиэкранный режим.

С 18 марта ноутбуки доступны в магазинах М. Видео, Эльдорадо и DNS. Стоимость X14 Plus начинается от 109 999 рублей, а X16 Plus — от 109 999 до 139 999 рублей в зависимости от конфигурации. До 14 апреля действует скидка 20 000 рублей.

© HONOR