В «Координационном центре доменов .RU/.РФ» не видят оснований для закрытия домена su

Закрытие домена .su не обсуждается и не имеет под собой оснований. Об этом заявил директор АНО «Координационный центр доменов .RU/.РФ» Андрей Воробьев в интервью «Ленте.ру», комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможной блокировке домена.

© Газета.Ru

По его словам, согласно политике Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), двухбуквенные национальные домены привязаны к кодам стран для их сохранения. Такая привязка для домена .su была оформлена еще в 2008 году.

«Соответственно, поскольку сейчас никаких изменений со статусом кода не происходит, то политика ICANN прямо говорит нам о том, что нет оснований для этого обсуждения. С другой стороны, мы знаем, что в течение всех этих 35 лет, сколько домен существует, в последние 30 лет разговоры о закрытии домена периодически муссируются и становятся предметом спекуляции, в том числе, для СМИ», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что информация о возможном закрытии домена распространяется зарубежными СМИ, поскольку некоторые силы заинтересованы в таком развитии событий. По мнению эксперта, есть недружественные страны, политические круги которых выступают против существования второго национального домена России.

«По сути, у России сегодня три национальных домена – ru., su и рф – все они успешно развиваются, более того, в домене su пользователи более чем из 50 стран мира. Я знаю, что основная миссия корпорации ICANN заключается в развитии адресного пространства интернета в интересах пользователей, и я не представляю себе, каким могло бы быть такое решение закрыть домен со ста с лишним тысячами регистраций и с таким количеством администраторов», — добавил он.

Воробьев уточнил, что официальных уведомлений о закрытии домена не поступало. При этом он допустил, что вопрос может подниматься снова.