Найдена растерзанная неизвестным хищником колючая акула

В водах у острова Тенерифе, Испания, нашли редкую глубоководную акулу, у которой отсутствовали куски плоти. Об этом пишет Jam Press.

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Растерзанную акулу заметили гиды с судна, на котором организуют водные прогулки для наблюдения за китами. Они определили, что особь относится к виду длиннорылые колючие акулы.

Предполагается, что на акулу напал неизвестный морской хищник. По другой версии, она стала жертвой рыболовецкого трала.

Длиннорылые колючие акулы — один из самых распространенных в мире видов акул. Его представители обитают во всех океанах, а их длина достигает полутора метров. Колючие акулы питаются костистыми рыбами, кальмарами и креветками. Они не представляют опасности для человека.

Ранее сообщалось, что в Чили купальщик голыми руками оттащил в воду акулу, которую вынесло на пляж. Полутораметровая акула заплыла на мелководье и металась у берега.