В РосНИИРОС заявили об отсутствии предпосылок для удаления доменной зоны .su

Предпосылок для удаления советской доменной зоны .su не существует, информация об этом появляется не впервые. Об этом РИА Новости рассказал руководитель регистратуры домена верхнего уровня .su РосНИИРОС Евгений Кускевич.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами по удалению доменной зоны .su к 2030 году. Позже регистратура доменной зоны сообщила, что не получала никаких уведомлений по этому поводу от ICANN, поэтому продолжит поддерживать и развивать ее.

«Мы действительно никаких уведомлений не получали. Если вы поищете в интернете новости, то такая история — об удалении доменной зоны .su — происходит регулярно. Никаких предпосылок для этого нет», — сказал Кускевич.

Он отметил, что национальный домен может быть ликвидирован только в случае, когда его код исчезнет из стандарта Международной организации по стандартизации (ISO). По словам Кускевича, этот сценарий не относится к доменной зоне .su, поскольку она находится в стандарте по заявлению российской стороны от 2008 года и никто его оттуда не удалял.