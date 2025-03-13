Роскосмос показал кадры севшего на мель крупнейшего айсберга

Российский гидрометеорологический спутник "Метеор-М" передал снимки крупнейшего в мире айсберга А23а, севшего на мель недалеко от острова Южная Георгия. Фото размещено в Telegram-канале Роскосмоса.

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"Продолжаем следить за дрейфом айсберга А23а. Более трех десятилетий ледяной массив оставался сцепленным с морским дном в центральной части моря Уэдделла, но в 2020 году началось его движение", - говорится в сообщении.

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В начале марта Британская антарктическая служба сообщила, что крупнейший и старейший айсберг мира А23а весом почти один триллион тонн перестал дрейфовать и, вероятнее всего, сел на мель недалеко от Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов (британская заморская территория).