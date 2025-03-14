В России рекордно обесценился iPhone 15

Базовый iPhone 15 подешевел в России до 50 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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По состоянию на 2025 год iPhone 15 является одним из самых доступных актуальных смартфонов Apple. Как отмечает Hi-Tech Mail, всего за первые три месяца года стоимость гаджета на маркетплейсах снизилась на 25%.

Так, в январе 2025 года новый iPhone 15 можно было приобрести на маркетплейсах по цене от 70 до 75 тыс. руб., однако уже к марту его стоимость снизилась до 50–55 тыс. руб. за версию на 128 ГБ. Отмечается, что смартфон обходится выгоднее нового и бюджетного iPhone 16e, который сейчас оценивают в среднем в 65 тыс. руб.

iPhone 15 оснащается безрамочным 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, мощным фирменным чипом Apple A16 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти, двойной камерой на 48 и 12 Мп, биометрической системой Face ID, расположенной в современном вырезе Dynamic Island, разъемом USB-C и аккумулятором емкостью 3349 мАч.

Базовый iPhone 16 при этом можно найти по цене от 64,5 тыс. руб. Переплатив, пользователи получат чип Apple A18, 8 ГБ оперативной памяти, обновленный дизайн и поддержку ИИ-системы Apple Intelligence.