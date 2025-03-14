Ученые сообщили о неожиданной находке в «мертвой зоне» Эвереста

Ученые обнаружили на вершине самой высокой точки Земли то, чего там ни в коем случае не должно быть: там были найдены частицы микропластика.

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Вещество было найдено в так называемой мертвой зоне — точке, превышающей высоту более восьми тысяч метров над уровнем море. Частицы микропластика были обнаружены не только в снежных покровах, но и в проточных реках на вершине Эвереста.

По мнению ученых, частицы полиэстера, акрила и нейлона могли попасть на вершину планеты из-за альпинистов и их экипировки.

Больше всего вредоносных частиц было обнаружено около лагерей, где экстремалы проводят наибольшее количество времени. На литр воды в образцах снега, взятых оттуда, в среднем было обнаружено около 30 частиц микропластика, а самые загрязненные образцы насчитывали 119 единиц, сообщает «Медиапоток».

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