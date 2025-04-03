QLED, OLED и UHD: в чем разница?

При выборе нового монитора или телевизора вы гарантированно натыкались на термины QLED, OLED и UHD. Но что они означают и чем различаются? Портал makeuseof.com рассказал все, что нужно знать.

© Unsplash

Что такое QLED

QLED расшифровывается как Quantum-dot Light-Emitting Diode. По сути, он работает примерно так же, как и обычный светодиодный дисплей, но в качестве диодов QLED использует микроскопические «квантовые точки» для повышения яркости и цветопередачи картинки. Они сияют, когда на них попадает свет, а невероятно маленький размер точек позволят тонко контролировать их цвета. Помимо этого, в отличие от обычного LED, QLED не изнашивается со временем и предлагает стабильное изображение.

QLED менее склонны к появлению ожогов на экране, чем OLED, но это не значит, что им совсем не грозит дефект. Хорошая новость в том, что многие производители телевизоров предоставляют 10-летнюю гарантию от ожогов.

Что такое OLED

OLED, или Organic Light-Emitting Diode, используют материал, который излучает свет примерно так же, как это делает нагревательный элемент в тостере при подаче электричества. Как можно догадаться по слову organic в названии, OLED производится из органических материалов. Пиксели в телевизорах, созданных по этой технологии, излучают свет разной частоты в зависимости от того, какой ток на них подается. То есть, чем сильнее ток, тем ярче будет экран — и наоборот. Данная особенность помогает OLED отлично передавать насыщенные черные оттенки.

Один из потенциальных минусов OLED — риск ожога, который может возникнуть, если на экране в течение долгого времени остается статичное изображение. На вероятность ожога влияет целый ряд факторов, от типа контента до привычек пользователя, так что об этом стоит помнить, раздумывая о покупке.

Что такое UHD

UHD иногда упоминают в том же ключе, что QLED или OLED, но это неправильно. Ultra High Definition — не технология, а всего лишь разрешение экрана. Если обычному «высокому разрешению» соответствует 1080р, то «ультравысокому разрешению» — 3840 х 2160. Иногда это разрешение также называют 4К, хотя настоящее 4К — 4069 х 2160.