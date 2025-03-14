Британский регулятор раскритиковал политику Apple в отношении браузеров

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) завершило почти четырехлетнее расследование и пришло к выводу, что правила Apple для мобильных браузеров ограничивают конкуренцию и инновации. В итоговом отчете CMA говорится, что рынок браузеров в стране работает плохо для пользователей и бизнеса, и главная проблема — в политике Apple.

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Apple заставляет все браузеры на iPhone и iPad использовать ее движок WebKit — основу браузера Safari. Это программное ядро отвечает за то, как страницы интернета отображаются на экране. Из-за этого конкуренты, такие как Firefox или Chrome, не могут внедрять свои технологии, например, ускоренную загрузку страниц. CMA также отметила, что Safari получает доступ к новым функциям iOS раньше других, что дает Apple «несправедливое преимущество».

Расследование началось в 2021 году после жалоб разработчиков. Недавно Apple упростила выбор браузера по умолчанию, но этого оказалось недостаточно. CMA считает, что Apple и Google создали «дуополию» — ситуацию, когда две компании доминируют на рынке, подавляя конкурентов. Регулятор пока не принял мер, но предложил разрешить альтернативные движки.