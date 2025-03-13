Google изменила правила для расширений Chrome после скандала

Google обновил политику своего Chrome Web Store, чтобы защитить пользователей и создателей контента от сомнительных практик расширений, таких как PayPal Honey. Новые правила запрещают расширениям незаметно добавлять или заменять так называемые «партнёрские ссылки» без явного согласия пользователя.

В декабре 2024 года ютуберы, включая MegaLag, заявили, что Honey подменяет их партнёрские ссылки своими собственными прямо перед покупкой. Это лишало блогеров дохода, который они зарабатывали, рекомендуя товары. Например, если вы переходили по ссылке от блогера, а потом использовали Honey, комиссия могла уйти PayPal, а не создателю. Скандал разгорелся, когда выяснилось, что даже простое закрытие окна Honey активировало подмену.

Теперь Google требует, чтобы расширения чётко объясняли, как они используют партнёрские программы, и приносили пользователям пользу — например, скидки или кэшбэк. Нарушители вроде «невидимых» подмен будут удалены из магазина с 10 июня 2025 года.