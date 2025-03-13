Представлен самый маленький микроконтроллер в мире

Компания Texas Instruments (TI) представила на выставке Embedded World 2025 новый микроконтроллер MSPM0C1104, который она называет самым маленьким в мире. Его размер составляет всего 1,38 мм² — это примерно как крупинка черного перца. Новый чип ориентирован на носимые медицинские устройства и персональную электронику. Он на 38% меньше ближайших аналогов и при покупке оптом обойдется всего в 20 центов за штуку.

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Несмотря на миниатюрные размеры, MSPM0C1104 обладает всеми функциями полноценного микроконтроллера. Он основан на 32-битном процессоре Arm Cortex-M0+, работающем с частотой до 24 МГц. Встроенная память включает 1 КБ оперативной памяти и до 16 КБ флеш-памяти.

Для разработчиков в чипе предусмотрены 12-битный аналогово-цифровой преобразователь с тремя каналами, шесть универсальных входов-выходов (GPIO), а также поддержка популярных интерфейсов связи: UART, SPI и I2C. Благодаря этому он может использоваться в устройствах, требующих точного измерения и управления, например, в медицинских сенсорах и миниатюрных гаджетах.

Чип MSPM0C1104 также отличается энергоэффективностью. Он потребляет всего 87 мкА/МГц в рабочем режиме и 5 мкА в режиме ожидания с сохранением данных в памяти. Кроме того, он способен работать в экстремальных температурах от -40°C до 125 °C, что расширяет его область применения.

TI утверждает, что новый микроконтроллер поможет создать более интеллектуальные и компактные устройства, такие как беспроводные наушники и медицинские датчики.