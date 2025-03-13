В Италии нашли ритуальную ванну возрастом 1600 лет

В археологическом парке Остия Антика, недалеко от Рима, археологи нашли древнюю микву (ритуальную ванну) и следы синагоги, относящиеся к V–VI векам н. э. Это открытие подтверждает активное присутствие еврейской общины в Римской империи и свидетельствует о культурном обмене в этом важном портовом городе, сообщает Ostia Antica Archaeological Park.

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Миква — это водоем или бассейн, используемый в иудаизме для ритуального очищения. Согласно религиозным требованиям, вода в нем должна быть естественного происхождения — дождевая, родниковая или из другого природного источника. Найденная миква в Остии Антике включает подземный колодец, который, вероятно, обеспечивал ее водой.

Что обнаружили археологи?

Раскопки проводились в рамках проекта Ostia Post Scriptum, финансируемого Министерством культуры Италии, под руководством профессора Луиджи Марии Калио из Университета Катании.

Исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся микву в большом римском здании, где находился подземный колодец, использовавшийся для ритуального очищения. Среди находок — масляная лампа, украшенная еврейскими символами (менора и пальмовая ветвь), и почти целый стеклянный кубок, датируемый V–VI веками н. э.

На фото выше лампа с менорой, найденная на дне колодца. Менора — это древний еврейский канделябр с семью ветвями, являющийся важным символом иудаизма, традиционно используемый в ритуалах Храма в Иерусалиме

Министр культуры Италии Алессандро Джули отметил:

«Древняя миква в Остии Антике укрепляет наше понимание этого места как перекрестка культурного сосуществования. Она демонстрирует глубоко укоренившееся еврейское присутствие в римской цивилизации».

Особое внимание уделено архитектурным особенностям помещения. Оно представляет собой полуподземную комнату, закрытую с одной стороны полукруглой апсидой, с входом через большой мраморный порог и лестницей из трех ступеней. В восточной части обнаружен круглый колодец из бетона, увенчанный кирпичным кольцом, что свидетельствует о том, что данное сооружение использовалось для сбора грунтовых вод. Такие элементы соответствуют традиционным требованиям к микве, согласно которым ритуальная ванна должна обеспечиваться дождевой или родниковой водой в объеме не менее 500 литров.

Если датировка миквы подтвердится, это открытие станет важной точкой отсчета для изучения миграции и расселения древних общин в Европе, а также поможет пролить свет на истоки древнего наскального искусства за пределами Израиля.