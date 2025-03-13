В WhatsApp добавят цепочки ответов на сообщения

Как сообщает издание WABetaInfo, разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией — цепочкой ответов на сообщения. Данная фича была обнаружена в тестовой версии апдейта 2.25.7.7 для Android.

© WhatsApp

Также журналисты поделились скриншотом с демонстрацией тех самых цепочек.

© WhatsApp

Ожидается, что подобные связки сообщений будут доступны для личных разговоров, групповых чатов, сообществ и каналов. Пользователи смогут нажать на любое цитируемое сообщение, чтобы просмотреть все ответы в цепочке. Нововведение будет полезно тем, кто использует WhatsApp для организации и составления планов с большими группами людей.

Когда функцию полноценно интегрируют в мессенджер, пока неизвестно.