Появилось фото корпуса реального iPhone 17 Pro Max

В сеть просочилось изображение, предположительно демонстрирующее шасси грядущего iPhone 17 Pro Max, опубликованное известным инсайдером Маджином Бу. Утечка подтверждает слухи о кардинальном изменении дизайна камеры, который станет главной особенностью грядущей модели. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Маджин Бу поделился фотографией в социальной сети X (ранее Twitter), на которой, как утверждается, запечатлены алюминиевые или титановые компоненты шасси iPhone 17 Pro Max, находящиеся на стадии сборки. Изображение, если оно достоверно, подтверждает ранее циркулировавшие слухи о том, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат горизонтальный блок камеры, напоминающий решения в смартфонах Google Pixel.

Ожидается, что этот блок будет простираться на всю ширину задней панели устройства. Согласно утечкам, в левой части модуля разместится треугольный блок тройной камеры, а справа – вспышка, микрофон и датчик LiDAR. Причины такого дизайнерского решения Apple остаются неясными, как и предназначение дополнительного пространства в блоке.

На опубликованном Маджином Бу изображении видны детали, обработанные на станках с ЧПУ, что указывает на их принадлежность к производственной линии. Большие круглые отверстия, предположительно, предназначены для размещения внутренних компонентов, таких как катушка MagSafe или аккумулятор. Визуально заметны следы фрезеровки, что говорит о том, что детали являются свежеизготовленными элементами конструкции, готовыми к дальнейшей обработке.

Помимо дизайна камеры, слухи также указывают на то, что Apple может вернуться к использованию алюминиевых рамок для iPhone 17 Pro, отказавшись от титана, который использовался в предыдущих моделях iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro.

Сообщается, что Apple тестирует обратную беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт для iPhone 17 Pro, которая позволит смартфону заряжать другие устройства Apple, такие как AirPods и Apple Watch. В настоящее время iPhone могут передавать 4,5 Вт мощности на Apple Watch и AirPods через USB-C, но функция обратной беспроводной зарядки отсутствует.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 17 в сентябре текущего года.