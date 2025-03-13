Габсбурги помогли выявить новые опасные последствия кровосмешения

Новое исследование, опубликованное в American Journal of Human Biology, обнаружило значительную связь между родственными браками и последствиями для здоровья в одной из самых влиятельных в прошлом королевских династий Европы — Габсбургов. Они известны своим многовековым обычаем заключать браки между близкими родственниками.

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Ученые установили, что у тех, чьи родители состояли в близком родстве, вероятность преждевременной смерти была выше. Помимо этого, брак между родственниками был связан с высоким риском смерти матерей вскоре после родов.

Габсбургов выбрали для изучения, поскольку они предоставляют редкую возможность изучить последствия кровосмешения в стабильной социальной среде, пишет Рsypost. Члены королевской семьи жили в одинаково хороших условиях, получали самую лучшую медицинскую помощь своего времени и имели доступ к множеству ресурсов.

Генеалогия Габсбургов демонстрирует широкий диапазон степеней кровосмешения: от незначительного до столь близкого, как отношения между дядями и племянницами. Исследователи реконструировали детальную генеалогию династии с 1450 по 1800 годы, собрав данные о более чем 8 000 человек за 20 поколений. Это позволило рассчитать "коэффициенты кровосмешения" для каждого человека и "коэффициенты родства" для каждого брака, что количественно характеризует вероятность наследования генов от общего предка.

Результаты показали, что около 20% матерей, родители которых были близкими родственниками, умирали в течение четырех недель после родов. Исследователи также обнаружили, что хотя такие женщины не обязательно имели меньше детей, более долгий промежуток между родами указывает на снижение общей фертильности. В целом, женщины, родившиеся в результате кровосмесительных браков, умирали более молодыми, если у них был хотя бы один ребенок, что тоже указывает на сильное влияние инбриндинга на репродуктивную функцию.