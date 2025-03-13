Появились подробности о новом поколении iPad Pro

Согласно данным аналитической компании Meritz Securities, следующее поколение iPad Pro, оснащенное чипом M5, вероятно, не получит значительных новых функций и изменений в дизайне по сравнению с текущей моделью на M4. Об этом сообщает издание Digital Trends.

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Инсайдер @Jukanlosreve опубликовал в X (Twitter) выдержки из отчета Meritz Securities, в которых аналитики объясняют свои выводы, основываясь на текущем бизнес-планировании Apple. В прошлом году компания представила OLED-дисплей в iPad Pro M4 в качестве ключевой особенности, что позволило уменьшить вес и толщину планшета, но при этом повысило его стоимость. Исходя из этого, ожидается, что грядущий чип M5, построенный на обновленном 3-нм техпроцессе N3P, станет единственным значимым нововведением будущего iPad Pro, но при этом обеспечит планшету лишь незначительное улучшение производительности по сравнению с предшественником. По мнению аналитиков, Apple, вероятно, решила сохранить более значительные обновления функций для следующих поколений iPad Pro, оставив дизайн M5 модели практически неизменным.

Apple может отложить запуск iPad Pro M5 до анонса MacBook Pro на M5, возможно, до 2026 года. Такой шаг позволил бы избежать конкуренции между двумя устройствами Pro-уровня, которые могли бы «каннибализировать» продажи друг друга. Напомним, что в 2024 году Apple представила iPad Pro раньше MacBook Pro, чтобы подчеркнуть новую технологию OLED-дисплеев.

Аналитики также предполагают, что MacBook Pro на M5 также может оказаться незначительным обновлением до тех пор, пока Apple не внедрит OLED-дисплеи в линейку профессиональных ноутбуков в будущих поколениях. Однако, по другим данным, Apple может использовать линейку M5 для масштабного обновления программного обеспечения на всех своих платформах, включая macOS, iPadOS и iOS, сделав интерфейс более унифицированным и функциональным, вдохновленным VisionOS, операционной системой для Vision Pro.

Таким образом, тем, кто рассчитывал на значительные нововведения в iPad Pro M5, возможно, стоит пересмотреть свои ожидания и, возможно, обратить внимание на текущую модель iPad Pro M4, которая уже предлагает OLED-дисплей и мощный процессор.