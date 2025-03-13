Обнаруженные в Испании символы могут быть древнейшим наскальным искусством

В археологической зоне Кото-Корреа (Марбелья, Испания) обнаружены резные знаки на каменном блоке из магматического камня, возраст которых, по предварительным данным, составляет около 200 000 лет. Если эта датировка подтвердится, находка станет важной в изучении миграции древних людей и происхождения искусства.

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Об открытии сообщил Департамент культуры, образования и исторического наследия Испании.

Что такое Кото-Корреа?

Кото-Корреа известен с 1950-х годов, когда там случайно обнаружили каменные орудия палеолита, энеолита и позднего бронзового века. Самые древние артефакты датируются периодом от 1,5 млн до 100 000 лет до н. э., что свидетельствует о присутствии доисторических людей в регионе, включая неандертальцев и Homo erectus.

Недавно найденные резные камни с символами могут быть старейшими примерами наскального искусства — примерно на 100 000 лет древнее известных на сегодняшний день образцов.

Как ученые проверяют возраст фигурок?

Для точной датировки Департамент культуры применил кварцевый анализ осадочных пород, позволяющий определить время их формирования. Затем проведено 3D-сканирование, создавшее детальную цифровую модель находки для изучения всех резных элементов.

«Эти методы помогут установить точную хронологию и выявить все тонкости, оставленные древними мастерами», — отметили в Департаменте культуры.

Если исследование подтвердит возраст фигурок, Кото-Корреа станет ключевой точкой для изучения расселения древних людей в Европе и эволюции палеолитического искусства. Кроме того, ученые считают, что эта находка может свидетельствовать о появлении самого древнего наскального искусства.