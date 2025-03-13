Найдены доказательства путешествий европейцев каменного века в Африку

Европейцы каменного века путешествовали по морю в Африку, показала древняя ДНК
За тысячи лет до того, как Одиссей пересек «винно-черное море» в эпической поэме Гомера «Одиссея», охотники-собиратели, возможно, уже перебирались с острова на остров через Средиземное море, чтобы добраться до Африки.
Первое геномное исследование древних людей из восточного Магриба — между современным Тунисом и северо-восточным Алжиром — показало, что люди каменного века, жившие там более 8 000 лет назад, частично произошли от европейских охотников-собирателей.
Описанное в журнале Nature открытие стало первым прямым доказательством пассажирских перевозок через Средиземное море в то время, хотя предыдущие археологические находки уже давали основания предположить культурный обмен между европейскими и североафриканскими охотниками-собирателями.
По древним геномам исследователи составили карту возникновения сельского хозяйства на Ближнем Востоке 12 000 лет назад и его распространения в Европе, однако южное Средиземноморье оставалось в значительной степени без внимания.
«История Северной Африки практически неизвестна — и это огромная брешь», — констатирует популяционный генетик Дэвид Райх из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, руководивший исследованием.
Переход из Европы
Совместно с исследователями из Алжира, Туниса и Европы команда Райха секвенировала ДНК костей и зубов девяти человек из археологических раскопок восточного Магриба, живших от 6 000 до более чем 10 000 лет назад.
Путешествия на каноэ
Точный источник европейского происхождения мужчины установить не удалось, но возможными вариантами могут быть Сицилия, расположенная в нескольких сотнях километров от побережья Туниса, и более мелкие острова между двумя континентами.
Обсидиан с Пантеллерии, одного из таких островов, был обнаружен в ходе раскопок в Тунисе, сообщил специализирующийся на Африке археолог Джулио Лукарини из Института культурного наследия Итальянского национального исследовательского совета.
По его мнению, древние жители Европы и Северной Африки могли пересекать Сицилийский пролив на длинных деревянных каноэ, ориентируясь по островам. Ныне многие возможные остановки скрыты под водой, что затрудняет поиск дополнительных доказательств этих путешествий.
Открытие европейского следа в генах африканцев важно — оно доказывает, что Средиземное море не было непреодолимым препятствием для людей каменного века, уверена популяционный генетик Роза Фрегель из Университета Ла-Лагуны на Тенерифе. Она ожидает, что дальнейшие исследования могут преподнести еще больше сюрпризов по обе стороны моря.