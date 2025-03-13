Образец первой ступени «Союза-5» направили на испытания

Опытный образец первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5" отправлен на испытания в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос). Об этом сообщили в госкорпорации.

"Ракетно-космический центр "Прогресс" отправил опытный образец первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, <…> где пройдут ее холодные и огневые стендовые испытания", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что это значительный шаг в производстве носителя нового поколения.

В госкорпорации добавили, что баки горючего и окислителя в составе первой ступени прошли цикл наземной экспериментальной отработки.

"В ходе испытаний были подтверждены заложенные характеристики", - подчеркнули там.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Первый пуск намечен на конец декабря 2025 года.