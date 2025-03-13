На Землю обрушилась магнитная буря

В четверг, 13 марта, на Земле будет наблюдаться слабая магнитная буря уровня G1. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По словам синоптика, после непродолжительного периода спокойного геомагнитного поля, продолжавшегося около трех суток, минувшим вечером в среду, 12 марта, на Земле началось очередное ухудшение геомагнитной обстановки. Оно произошло из-за увеличения скорости солнечного ветра в окрестностях планеты, которое, в свою очередь, возникло из-за очередной корональной дыры на Солнце.

После 21:00 12 марта возмущения магнитосферы Земли достигли уровня слабой магнитной бури класса G1, которая продолжается до сих пор. Леус отметил, что до конца суток геомагнитное поле сохранится в слабо возмущенном состоянии с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь. Ближайшей ночью на пятницу, 14 марта, произойдет стабилизация геомагнитной обстановки. В это время Земля должна выйти из потока солнечного ветра.

Ранее магнитная буря обрушилась на Землю два раза 9 марта.