Складные OnePlus Open начали получать обновление ОС

OnePlus начала распространение обновления OxygenOS 15.0.0.610 для своего складного смартфона OnePlus Open в Северной Америке. Это программное обеспечение, основанное на Android 15, приносит множество улучшений, но не исправляет баги, если верить патчноуту. Обновление уже доступно для пользователей в этом регионе, а скоро оно может дойти и до других стран.

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Главное новшество — улучшенная анимация. Благодаря новому графическому движку переходы между приложениями и элементами интерфейса стали более плавными, даже при интенсивной нагрузке. Также добавлена функция Flux Themes — инструмент для персонализации, позволяющий настроить внешний вид экрана блокировки и рабочего стола.

Обновление включает новые иконки приложений OxygenOS. Улучшена совместимость с приложениями от сторонних разработчиков, а жесты теперь работают одинаково по всему интерфейсу.

OnePlus Open — это первый складной смартфон компании, выпущенный в 2023 году. Он конкурирует с устройствами вроде Samsung Galaxy Z Fold.