Caviar представила iPhone 16 Pro «Калашников»

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне представила лимитированную серию iPhone 16 Pro под названием «Калашников». Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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В основе дизайна устройств лежит символика мужества, чести и преданности стране, центральным элементом которой стал легендарный автомат Калашникова. Дизайн серии вдохновлен архитектурными формами советских мемориалов, таких как Обелиск Победы в Минске, Трептов-парк в Берлине и других.

Символами серии выступают автомат Калашникова, Красная Звезда и стела, отражающие стойкость и военную мощь страны. В компании отмечают, что автомат Калашникова олицетворяет не только защиту Родины, но и историческое наследие, связанное с ее военной историей.

Корпус смартфона, выполненный из авиационного титана, украшен гравировкой силуэта АК-47. Упаковка устройства дополнена интерактивным элементом с демонстрацией видео, посвященного легендарному автомату. Стоимость моделей стартует от 469 тыс. руб.