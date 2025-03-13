«Кровавая Луна» озарит небо в ночь на 14 марта: где можно увидеть

Лунный диск может покраснеть во время максимальной фазы затмения спутника, которое ожидается 14 марта. Как сообщает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

По словам экспертов, спутник Земли будет находиться в тени планеты чуть больше часа. Максимальная фаза наступит в 9:59 мск 14 марта — тогда покраснение будет наиболее сильным. В зависимости от состояния атмосферы и ряда других факторов потемнение лунного диска может отличаться от затмения к затмению — интенсивность оттенка варьируется от серо-бурого до оранжевого.

«Затмение произойдет, когда у нас будет день. В России для наблюдений нужно будет отправиться на Дальний Восток или Чукотку, явление также будет наблюдаться на американском континенте», — подчеркнул профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев. Его слова приводит РБК.

В России затмение можно будет наблюдать на Чукотском и Камчатском полуостровах, а также в Магаданской области. Также его будет видно из Тихого океана, Америки, Антарктиды, Аляски, из Западной Европы и Западной Африки.

Это первое полное лунное затмение за 2,5 года. Все явление продлится 6 часов 3 минуты, но фаза полного затмения, когда Луна окажется в самой тени Земли и приобретет темно-красный оттенок, продлится всего 1 час 5 минут.