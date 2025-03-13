В Тверской области нашли остатки ювелирной мастерской IX-X веков

Российские археологи обнаружили во время раскопок в Тверской области остатки древних строений, связанных с ювелирным производством. Их датировали IX-X веками. Там обнаружили артефакты из разных регионов мира и загадочные полуцилиндры неизвестного предназначения, сообщает РИА Новости.

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В эпоху раннего Средневековья активно развивалась торговля. Перевозку грузов часто осуществляли по рекам. На торговых путях возникали новые поселения, но многие из них просуществовали сравнительно недолго и не сохранились до наших дней.

Одно из таких поселений – селище Шниткино, чьи остатки нашли неподалеку от Торопца Тверской области. Представители Раннесредневековой археологической экспедиции Государственного исторического музея (ГИМ) в ходе полевых работ обнаружили остатки постройки, где могли находиться жилая зона и ювелирная мастерская.

Ученые нашли большое количество фрагментов литейных форм, в том числе со следами металла внутри, заготовки и обрезки тонких спиралей для позументов. Предназначение трех артефактов в виде маленьких серебряных полуцилиндров археологам раскрыть не удалось. Возможно, они являлись частью сложносоставных украшений, но на них отсутствовали следы креплений.

Помимо местных изделий, сохранились бусины из Северной Европы и Арабского мира, осколки очень тонкого стекла, шарнирные ножницы (крайне редкий инструмент для той эпохи) и римская гемма-инталия (рельефное изображение на камне). Интересной находкой назвали бронзовый кольцевидный амулет с птичьими головами. Это часть традиционного аланского женского убора. Он мог принадлежать женщине, которую привезли из торгового или военного похода.

Ранее стало известно, что на территории Минусинской котловины нашли наскальные изображения XVII-XX веков. Изображения назвали «народными» или «этнографическими». Среди них встречались фигуры людей и животных. Изучение таких артефактов позволяет лучше понять традиции и особенности жизни населения берегов Енисея в Новое время.