HTC показала новый бюджетный телефон

Тайваньская HTC, некогда лидер рынка смартфонов, представила новую модель — HTC Wildfire E5 Plus. Как пишут СМИ, это устройство относится к бюджетной линейке Wildfire, но предлагает характеристики, которые могут привлечь внимание. Смартфон уже поступил в продажу во Вьетнаме по цене около 93 долларов.

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Wildfire E5 Plus оснащён большим 6,75-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1600×720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Работает устройство на процессоре Unisoc T606 — не самом мощном, но достаточном для базовых задач вроде звонков, мессенджеров и просмотра видео. Объём оперативной памяти — 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ, плюс есть слот для карты microSD.

Камера — один из главных плюсов: основная на 50 мегапикселей и дополнительная на 2 МП. Фронтальная камера — 16 МП, что неплохо для селфи и видеозвонков. Батарея на 5000 мАч обещает долгий срок работы.

Это не флагман, а простой и недорогой гаджет для тех, кто ценит базовые функции. Пока неизвестно, появится ли он за пределами Юго-Восточной Азии, но для своего сегмента он выглядит неплохо.