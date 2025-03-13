Обнаружены следы зарождения жизни в межзвездных льдах

Ученые из Самары вместе с американскими коллегами экспериментальным путем доказали, что во льдах Млечного Пути может образовываться важное для процессов зарождения жизни вещество лактальдегид - предшественник молочной кислоты.

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Органическое соединение получили из замороженной смеси этилового спирта и угарного газа, сообщает пресс-служба Самарского университета имени Королева.

"Ученые Самарского университета имени Королева в сотрудничестве с учеными Гавайского университета в Маноа (США) первыми в мире экспериментально доказали, что в межзвездных льдах в глубоком космосе под влиянием галактических лучей может образовываться важное для процессов зарождения жизни органическое соединение - предшественник молочной кислоты лактальдегид. Это ключевое для многих важных биохимических процессов вещество ученым удалось получить из замороженной смеси этилового спирта и угарного газа", - говорится в сообщении.

В ходе экспериментов ученые на специальной установке в сверхвысоком вакууме облучали потоком высокоэнергетических электронов замороженную смесь этанола и монооксида углерода, или угарного газа. Созданный при "космической" температуре около минус 268 градусов по Цельсию аналог межзвездного льда толщиной в несколько сотен нанометров стал подобием ледяной "мантии" звездной пыли, которая со временем становится носителем органических молекул. Облучение потоком электронов как аналогом галактических космических лучей воссоздало миллион лет полета замороженных частиц звездной пыли по Млечному Пути.

"Результаты нашей совместной работы предоставляют науке новые данные о механизмах формирования сложных органических молекул в межзвездной среде и возможной роли этих молекул в происхождении жизни на Земле. В ходе экспериментов нам удалось впервые синтезировать молекулы лактальдегида (CH CH(OH)CHO) в условиях, полностью имитирующих глубокий космос и межзвездные льды", - пояснил доцент кафедры физики Самарского университета имени Королева Иван Антонов.

Ученый отметил, что лактальдегид - предшественник молочной кислоты и важный промежуточный продукт в биохимических процессах, связанных с образованием сахаров, сахарных кислот и аминокислот. Эти вещества могли быть доставлены с помощью метеоритов на молодые планеты, такие как ранняя Земля, и сыграть ключевую роль в зарождении жизни.

О центре лабораторной астрофизики

Ранее в рамках мегагранта правительства РФ "Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике" был создан центр лабораторной астрофизики в Самарском филиале Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН).

лючевым элементом центра стала экспериментальная установка мирового уровня, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая экспериментально исследовать эволюцию органических молекул в галактике Млечный Путь. Установку ввели в эксплуатацию в 2024 году ученые ФИАН и университета имени Королева. Специалисты исследуют пути возникновения в космосе биохимически важных молекул, чтобы приблизиться к разгадке тайны зарождения жизни на Земле.