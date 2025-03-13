СМИ: США столкнулись с новым космическим кризисом

Америка «теряет лидерство в космосе», и это уже не просто предостережение американских экспертов, а реальность, с которой страна столкнулась прямо сейчас. Об этом говорится в статье SpaceNews.

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В 1957 году запуск советского спутника «Спутник-1» потряс США, вынудив их создать NASA и бросить все силы на космическую гонку. Сегодняшний «Спутниковый кризис» не такой очевидный, как тогда, но не менее серьёзный: Китай и Россия якобы активно милитаризуют космос, а США не успевают реагировать.

Автор статьи, Чарльз Гэлбрет из Института Митчелла, напоминает о прошлом. В 2007 году Китай сбил свой спутник. Это могло бы стать сигналом, как «Спутник» в своё время, но Америка его проигнорировала. Гэлбрет считает, что стране не хватает единой цели, как в 1950-х, когда гонка за космос «сплотила нацию». Сейчас космос стал частью повседневной жизни — от интернета до банковских систем, — но это «делает угрозы менее заметными».

По данным СМИ, Китай уже обгоняет США по числу запусков ракет — в 2024 году их было 100 против 96 у Америки. SpaceX Илона Маска пока спасает ситуацию, но одной компании мало.