OpenAI представила новый инструмент для конкуренции с Китаем

Создатели ChatGPT представили новый инструмент для конкуренции с Китаем — Responses API
OpenAI запустила Responses API — новый инструмент, который поможет разработчикам создавать продвинутых ИИ-агентов.
Этот API заменит Assistants API, который будет постепенно выведен из эксплуатации к 2026 году.
ИИ-агенты способны самостоятельно выполнять сложные задачи, минимизируя участие человека. Responses API будет доступен бесплатно и призван упростить интеграцию ИИ в различные сервисы.
Запуск нового инструмента произошел на фоне усиления конкуренции со стороны Китая. Недавно китайский стартап Monica представил автономного ИИ-агента Manus, заявив, что он превосходит решения OpenAI.
Кроме того, стартап DeepSeek получил высокие оценки от западных экспертов, а китайская компания Alibaba активно развивает Qwen AI.
OpenAI надеется, что Responses API укрепит ее позиции в гонке за лидерство в области ИИ, предложив разработчикам более гибкие инструменты для создания интеллектуальных агентов.