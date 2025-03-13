OpenAI представила новый инструмент для конкуренции с Китаем

OpenAI запустила Responses API — новый инструмент, который поможет разработчикам создавать продвинутых ИИ-агентов.

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Этот API заменит Assistants API, который будет постепенно выведен из эксплуатации к 2026 году.

ИИ-агенты способны самостоятельно выполнять сложные задачи, минимизируя участие человека. Responses API будет доступен бесплатно и призван упростить интеграцию ИИ в различные сервисы.

Запуск нового инструмента произошел на фоне усиления конкуренции со стороны Китая. Недавно китайский стартап Monica представил автономного ИИ-агента Manus, заявив, что он превосходит решения OpenAI.

Кроме того, стартап DeepSeek получил высокие оценки от западных экспертов, а китайская компания Alibaba активно развивает Qwen AI.

OpenAI надеется, что Responses API укрепит ее позиции в гонке за лидерство в области ИИ, предложив разработчикам более гибкие инструменты для создания интеллектуальных агентов.