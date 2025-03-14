У части россиян частично перестал работать App Store

С 13 марта российские пользователи жалуются на сбой в работе поиска в App Store. Об этом сообщает портал iPhones.ru.

Проблема проявляется в виде ошибки «Не удалось подключиться» при поиске приложений в App Store на iPhone. При этом остальные функции магазина приложений работают исправно. Аналогичная ситуация наблюдается у некоторых пользователей компьютеров под управлением macOS.

Согласно опросу, проведенному среди подписчиков iPhones.ru, сбой затронул около 15% пользователей. Примечательно, что проблема характерна исключительно для российских аккаунтов Apple, тогда как владельцы аккаунтов других стран не сталкиваются с подобной ошибкой.

Причины сбоя пока неизвестны. Ожидается, что Apple устранит проблему в ближайшее время. Компания пока не давала комментариев по этому вопросу.

Корреспонденту «Газеты.Ru» не удалось подтвердить наличие сбоя даже на российском Apple ID. Не исключено, что проблема касается не всех пользователей и может быть связана со сбоем в работе конкретного оператора.