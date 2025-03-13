NASA назвало новую дату запуска миссии Crew-10 с космонавтом Песковым

Запуск миссии SpaceX Crew-10 с российским космонавтом Кириллом Песковым к Международной космической станции (МКС) перенесен на 14 марта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило NASA в официальном заявлении.

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Изначально запуск был запланирован на 12 марта, но был отменен из-за проблемы с гидравликой на земле, связанной с рычагом зажима на транспортере-установщике. Этот механизм используется для поддержки ракеты Falcon 9 перед стартом.

Ожидалось, что следующий старт состоится 13 марта, но менеджеры миссии приняли решение отложить его из-за сильного ветра и осадков на траектории полета корабля Dragon. Теперь старт назначен на пятницу, 14 марта.

В состав экипажа корабля, помимо Пескова, включены астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). В середине марта, как ожидается, МКС на Crew Dragon покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС до 2026 года включительно.