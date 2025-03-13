Ученые нашли древнейшие останки человека в Западной Европе

Международная группа археологов под руководством испанских специалистов из Университета Ровира и Верхилий в Таррагоне нашла древнейшие останки человека в Западной Европе. Фрагменты черепа возрастом 1,4 млн лет были обнаружены в пещере Сима-дель-Элефанте в горах Атапуэрка на севере Испании. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Ученые пришли к выводу, что кости принадлежали взрослому представителю рода Homo и отнесли его к виду Homo aff. erectus (подобный Homo erectus, человеку прямоходящему). Далекому предку дали имя «Пинк» в честь британской рок-группы Pink Floyd.

По словам исследователей, открытие меняет представления о миграции древних людей. Ранее считалось, что первыми в Западную Европу пришли Homo antecessor около 1,2 миллиона лет назад. Однако Пинк доказывает, что Homo erectus или их близкие родственники появились здесь раньше.

Также в пещере были найдены простые инструменты из кварца, кремня и известняка наряду с костями животных. Отметины на костях свидетельствуют, что древние люди употребляли их в пищу.

Ученые считают, что богатые природными ресурсами горы Атапуэрка служили важным коридором для миграции людей и животных. Ученые предполагают, что H. erectus прибыл сюда из Восточной Европы, но около 1,1 миллиона лет назад мог исчезнуть из-за суровых климатических условий, уступив место Homo antecessor, или человеку-предшественнику.