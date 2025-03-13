SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым

Менее чем за час до старта компания SpaceX отменила запуск к Международной космической станции многоразового космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа. Об этом компания сообщила в соцсети Х.

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"Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на МКС", - цитирует РИА Новости публикацию.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с Crew Dragon должен был состояться в среду в 19:48 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02:48 по московскому времени).

В "Роскосмосе" также сообщили, что запуск Crew Dragon с Кириллом Песковым к МКС отложен.

"По сообщению NASA, запланированный на сегодня запуск к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем Crew-10 отложен", - говорится в публикации в Telegram-канале.

О причинах отмены старта пока информации нет.

Отметим, что в состав экипажа Crew-10 кроме Кирилла Пескова входят астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.

Через несколько дней после прибытия Crew-10 ожидается возвращение на Землю корабля Crew Dragon с экипажем Crew-9. В его составе - россиянин Александр Горбунов и американцы Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.