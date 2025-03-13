Раскрыт секрет выживания глубоководных рыб в экстремальных условиях

Группа ученых из Института гидробиологии Китайской академии наук выяснила, как глубоководным рыбам удается выживать в хадальной зоне океана на глубинах более 6000 метров. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

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Команда проанализировала генетические данные 11 видов глубоководных рыб, собранных в западной части Тихого океана и центральной части Индийского океана. Используя пилотируемые подводные аппараты Deep-Sea Warrior и Striver, специалисты смогли изучить организмы на глубинах от 1218 до 7730 метров.

Анализ показал, что глубоководные рыбы прошли два основных эволюционных пути: «древние выжившие» и «новые иммигранты». Первые колонизировали глубоководные зоны до массового вымирания мелового периода, а вторые — попали туда после вымирания 60 млн лет назад.

Ученые обнаружили, что у всех глубоководных рыб, обитающих на глубине более 3000 метров, присутствует высококонсервативная мутация в гене rtf1. Эта мутация повышает эффективность транскрипции, что помогает организмам выдерживать экстремальное давление.

Кроме того, исследователи опровергли традиционную гипотезу о роли триметиламин N-оксида (TMAO) в адаптации к давлению. Хотя уровень TMAO увеличивается с глубиной у рыб, живущих на глубинах до 6000 метров, эта тенденция не наблюдается на больших глубинах.

Исследование также выявило тревожный факт: в тканях печени хадальных рыб, таких как рыба-улитка, обнаружены высокие концентрации полихлорированных бифенилов (ПХБ) — синтетических загрязнителей. Это свидетельствует о том, что даже самые глубокие части океана не защищены от воздействия человеческой деятельности.