В Испании обнаружили неизвестный ранее вид древнего человека

Группа ученых обнаружила в испанских холмах Сьерра-де-Атапуэрка останки неизвестного ранее вида древнего человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature.

Отмечается, что открытие было сделано в пещере Сима-дель-Элефанте на территории провинции Бургос. Учеными был найден фрагмент черепа древнего человека, получивший название ATE7-1. Согласно выводам ученых, находка может принадлежать неоткрытому ранее предку современного человека, который жил в промежутке от 1,4 до 1,1 миллиона лет назад.

«Мы представляем большую часть средней части лица гоминина, найденного на уровне TE7 в пещере Сима-дель-Элефанте (Сьерра-де-Атапуэрка, Испания) и датируемого периодом между 1,4 и 1,1 миллиона лет назад. Эта окаменелость (ATE7-1) представляет собой самое раннее человеческое лицо Западной Европы, идентифицированное на сегодняшний день», — сказано в исследовании.

При этом, изначально ученые предположили, что фрагмент принадлежал виду Homo antecessor, жившему в Атапуэрке около 860 тысяч лет назад. Однако детальный анализ показал, что найденный вид хоть и имел черты Homo antecessor, но обладал рядом уникальных черт. В итоге, новый вид получил временное название Homo affinis erectus.

Как рассказали исследователи, Homo affinis erectus не был примитивным видом — рядом с ним обнаружены простейшие каменные орудия, а также кости животных со следами обработки. Помимо этого, ученые также смогли реконструировать окружающую среду, в которой обитал Homo affinis erectus. Согласно имеющимся данным, во времена его жизни климат в регионе был теплым и влажным, а окружающий ландшафт покрывала смесь из лесов, открытых пространств и водоемов.