Названы шпионящие за пользователями нейросети

Американские нейросети собирают намного больше конфиденциальной информации о пользователях, чем китайский DeepSeek. Об этом сообщает портал ZDNet со ссылкой на исследование Surfshark.

© Unsplash

Запуск модели DeepSeek с открытым исходным кодом в январе сопровождался бурной реакцией в США, где в адрес китайского стартапа поступило множество обвинений в нарушении конфиденциальности. Однако, согласно исследованию, список приложений с самым высоким уровнем сбора пользовательских данных возглавил американский ИИ Google Gemini. Из 35 типов данных Gemini собирает 22, включая местоположение, историю посещений и списки контактов.

Исследование охватило 10 популярных чат-ботов, включая Gemini, DeepSeek, Copilot и ChatGPT. Исследователи выяснили, что около 30% этих приложений передают собранные данные третьим сторонам, включая брокеров информации. В частности, Gemini, Copilot и Perplexity собирают геолокацию, в то время как Copilot и Poe также используют идентификаторы устройств для анализа поведения пользователей.

DeepSeek, несмотря на опасения, оказался в середине списка — этот ИИ собирает 11 типов данных. Политика конфиденциальности платформы позволяет пользователям удалять свою историю чатов, что отличает ее от многих конкурентов. В то же время ChatGPT, собирающий 10 типов данных, предоставляет функцию «временного чата» для повышения конфиденциальности.