Загадочный «оазис жизни» спас растения во время массового вымирания

Новое исследование, проведенное в районе Турфанской и Хамийской впадин (Китай), показывает, что этот регион стал «оазисом жизни» для наземных растений во время пермского массового вымирания —самого серьезного биологического кризиса со времен кембрийского периода. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, бросает вызов устоявшемуся мнению о том, что наземные экосистемы в этот период пережили столь же катастрофические изменения, как и морские.

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Ученые во главе с профессором Лю Фэнем из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук обнаружила первые убедительные ископаемые свидетельства существования наземного растительного сообщества, которое осталось почти невредимым. Это позволило продолжиться здесь непрерывной эволюции, а также очень быстро восстановить биоразноорбразие соседних территорий. Авторы проанализировала ископаемую пыльцу, споры и остатки растений.

Открытия ученых свидетельствуют о том, что некоторые наземные области были защищены от самых разрушительных эффектов вымирания, создавая «карманы» устойчивости, которые играли решающую роль в возрождении жизни на Земле. Массовое пермское вымирание, произошедшее около 252 миллионов лет назад, уничтожило более 80% морских видов, и его воздействие на сушу долгое время оставалось предметом дискуссий.

Одна гипотеза утверждает, что вулканические извержения в Сибири вызвали глобальные пожары, кислотные дожди и загрязнение атмосферы, что привело к исчезновению множества растений. Однако другая предполагает, что катастрофа затронула не все регионы, и некоторые виды растений могли выжить и адаптироваться.

В новом исследовании удалось установить, что прибрежные леса из папоротников и хвойных деревьев существовали за 160 000 лет до вымирания и продолжали расти еще 160 000 лет после него.

Исследователи обнаружили неповрежденные стволы деревьев и стебли папоротников, подтверждая, что эти растения росли именно в этом регионе, а не были принесены извне. В самые тяжелые времена здесь вымерло всего 21%, что значительно ниже, например, морских потерь в тот же период.

Кроме того, ископаемые свидетельства показывают, что через 75 000 лет после окончания катастрофы в этом регионе уже обитали разнообразные четвероногие животные, включая травоядных листозаврров и плотоядных хрониозухий. Это указывает на быстрое восстановление пищевой цепи.