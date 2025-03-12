Сбой произошел в работе «Яндекс. Музыки»

В работе российского музыкального сервиса «Яндекс. Музыка» зафиксировали сбои, число жалоб превысило шесть тысяч. Об этом стало известно в среду, 12 марта, из данных портала Downdetector.

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За последний час на проблемы в работе приложения пожаловались 9653 человека. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также столичного региона, Нижегородской, Свердловской и Самарской областей. 71 процент сообщений касаются проблем с работой сервиса, в то время как на работу мобильного приложения и сайта жалуются 14 и 11 процентов.

Также неполадки возникли и в работе российского видеохостинга Rutube — на данный момент поступило 658 жалоб из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей, передает Downdetector.su.

28 февраля произошел массовый сбой в работе российского сегмента Интернета. Масштабная неполадка затронула крупнейших мобильных операторов «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле 2», интернет-провайдера «Ростелеком» и даже портал «Госуслуги». Подобный сбой произошел и 14 января — у российских пользователей не загружались многие сайты, включая Google.