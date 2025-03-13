OpenAI разработала ИИ, способный писать художественные тексты

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания разработала новую модель искусственного интеллекта (ИИ), которая «очень хорошо» справляется с написанием художественных текстов. В своем посте в соцсети X он отметил, что впервые действительно впечатлился тем, что создал ИИ.

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Альтман опубликовал отрывок текста, написанного моделью по запросу: «Пожалуйста, напишите метафикциональный литературный рассказ об ИИ и горе». По его словам, результат оказался настолько точным в передаче атмосферы метафикции, что он был поражен. Однако когда и в каком виде эта модель станет доступной, пока неясно.

До сих пор OpenAI в основном концентрировалась на задачах, связанных с математикой, программированием и другими предсказуемыми областями. Художественное письмо не было среди ключевых направлений исследований. Однако последние эксперименты могут говорить о том, что новые модели значительно продвинулись в умении создавать связные и выразительные тексты.