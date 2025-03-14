iPad 11 сравнили с iPad 10

В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech эксперт выяснил, насколько велика разница между iPad 10 и 11.

© YouTube/Max Tech

У iPad 11 чуть больше диагональ по сравнению с iPad 10: 11" против 10,9". Высокие частоты на новом iPad стали чуть ярче.

Скорость чтения за счёт большего количества памяти в базовой комплектации (128 ГБ против 64 ГБ) у iPad 11 тоже стала больше. Причём в два раза. Оперативной памяти тоже стало больше: 6 ГБ против 4 ГБ у iPad 10.

Производительность в целом у процессора А16 увеличилась примерно на 25% по сравнению с А14.

С результатами тестирования планшетов вы можете ознакомиться ниже.

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

В Call of Duty графика у вас будет максимальная с iPad 11 и высокая с iPad 10. Греется новинка тоже чуть меньше, чем предшественник.

Вывод

За 350 долларов лучше всё же купить iPad 11, поскольку за эти деньги вы получите в два раза больше памяти, лучшую производительность и меньший нагрев.