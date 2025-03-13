Разгадана тайна места захоронения 2000-летнего кельтского клада

Возможно, разгадана тайна, почему крупнейший в мире кельтский клад железного века был захоронен на юго-восточном побережье Джерси более 2000 лет назад, сообщает Guardian.

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Когда в 2012 году на поле в районе Грувиль было обнаружено около 70 000 серебряных монет, 11 золотых шейных украшений и других ювелирных изделий, эксперты не смогли объяснить, почему все это перевезли в отдаленную и безлюдную местность с опасными прибрежными рифами.

Геофизическое исследование этого места позволило выявить, что здесь, возможно, находилось кельтское поселение. То есть в середине I в. до н. э. Джерси не был захолустьем. Исследование этого места опубликовано на этой неделе журналом Wreckwatch.

Клад нашли полицейские Рег Мид и Ричард Майлз, они немедленно сообщили о своей находке музей Джерси. Эта территория — коронное владение, по закону находку приобрело правительство Джерси за 4,25 млн фунтов стерлингов.

Большая часть монет, по всей вероятности, происходит с территории нынешней Франции — из Арморика (так в древности назывались современные Бретань и Нормандия), деньги связаны с проживавшим там кельтским племенем куриосолитов.

Археологи полагают, что сокровища были спешно перевезены за границу, на остров Джерси, чтобы они не попали в руки армии Юлия Цезаря во время Галльских войн.

В ходе геофизического исследования ученые обнаружили в Грувиле на Джерси линии протяженностью в несколько десятков метров, параллельные и перпендикулярные друг другу, некоторые из которых имеют подразделения. Так строили кельтские деревни позднего железного века на севере Франции. Небольшие магнитные аномалии указывают на ямы от столбов зданий и погреба.

Доктор Шон Кингсли, главный редактор Wreckwatch:

«Кельты были судостроителями и мореплавателями. К тому времени, когда Цезарь напал на Бретань в 56 г. до н. э., морская торговля кельтов была уже хорошо отлажена. Практические знания о периодах низкой и высокой воды, местоположении отмелей, ветрах, погоде и местах высадки долгое время передавались из поколения в поколение. На подходах к Джерси опасные отмели, возможно, клад был отправлен на судне-шлюпке. Это морское судно I в. до н. э. было оснащено парусом, рулевым веслом, вращающимся около кормы, и, что особенно важно, девятью веслами с каждой стороны, что было бы бесценно для преодоления неблагоприятного ветра и обхода рифов. Суда с водонепроницаемым покрытием из кожи, прикрепленным к каркасу из легких бревен, кажутся хлипкими, но на самом деле прочные, легкие и гибкие, идеальные для высоких волн в непредсказуемых морях атлантического океана или для высадки практически в любой бухте».

Ученые считают, что этот ландшафт был священным для кельтов, а его родовая сила признавалась на протяжении тысячелетий и была связана с мегалитической гробницей эпохи неолита, расположенной на вершине холма над местом обнаружения клада.