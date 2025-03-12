Google Chromecast 2 перестал работать в ряде стран

Пользователи устройств Google Chromecast второго поколения и Chromecast Audio столкнулись с серьезными проблемами, выражающимися в невозможности транслировать контент. Множество сообщений от разочарованных владельцев заполонили Reddit и другие онлайн-форумы, указывая на «странную ошибку», которая делает использование устройств невозможным. Об этом сообщает Android Authority (AA).

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Проблема впервые привлекла внимание СМИ на сабреддите r/googlehome, где многочисленные пользователи поделились опытом невозможности подключения к своим Chromecast 2. Другие участники обсуждения подтвердили наличие аналогичной проблемы, причем сообщения поступают из разных стран, что свидетельствует о масштабном характере неполадки.

Пользователи сообщают о попытках решить проблему, используя стандартные методы, такие как перезагрузка устройств, сброс до заводских настроек, переустановка приложения Google Home, очистка кэша и данных, а также смена сети. Однако, ни один из этих шагов, по всей видимости, не приносит желаемого результата.

Некоторые пользователи также сталкиваются с вариантом ошибки, отображающим сообщение «Недоверенное устройство: [имя устройства] не удалось проверить. Это может быть вызвано устаревшей прошивкой устройства». Сообщение об ошибке предлагает только опцию закрытия диалогового окна, что полностью блокирует возможность трансляции контента.

Судя по всему, проблема затрагивает только старые модели Chromecast, а именно Chromecast 2-го поколения и Chromecast Audio. Более новые модели, такие как Chromecast (3-го поколения) и Chromecast Ultra, по сообщениям, функционируют без каких-либо проблем.

Исходя из характера сообщения об ошибке, вероятнее всего, речь идет о программной ошибке, а не о намеренном отключении поддержки устройства со стороны Google. Если бы Google планировал прекратить поддержку, можно было бы ожидать официального заявления или, по крайней мере, более четкого сообщения, объясняющего, что устройства больше не поддерживаются.