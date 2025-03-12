Астероид Бенну оказался необычнее, чем о нем думали

Астероид Бенну продолжает озадачивать ученых: образцы с этого космического камня демонстрируют более странные свойства, чем ожидалось. Среди них — чрезвычайно высокий уровень азота, необъяснимо крупные скопления молекул, необходимых для жизни, и невероятные магнитные свойства.

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Куски породы с Бенну анализируют с тех пор, как космический аппарат OSIRIS-REx привез их в 2023 году. Довольно быстро было найдено множество химических строительных блоков для жизни, включая частицы, богатые фосфором и азотсодержащими углеродными соединениями.

«Немыслимое» количество азота

Когда Зак Гейнсфорт из Лаборатории космических исследований Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги более внимательно изучили некоторые из этих частиц с помощью электронного микроскопа, они выявили невероятно высокое содержание азота, включая соединение углерода, кислорода и азота с «немыслимым» количеством последнего — почти 20%.

«Если бы мы нашли эту частицу первой — списали бы это на загрязнение. Но к тому времени мы уже видели другую [богатую азотом] частицу», — говорит Гейнсфорт.

Он представил эти находки на Конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC) в Техасе 10 марта.

Исследователей также удивили структуры, которые образуют некоторые из этих углеродных соединений. Многие астероиды содержат наноглобулы — крошечные полые шарики углерода, которые могут содержать внутри себя другие важные молекулы. Но на Бенну эти наноглобулы, похоже, слиплись, создав в сотни раз большие макромолекулы.

«Их можно увидеть в обычный микроскоп. Они огромные, и мы предполагали, что это что-то другое. Мы не думали, что это могут быть просто массивные глобулы — это казалось абсурдным», — признался астробиолог Саймон Клеметт из Космического центра Джонсона НАСА, также участник LPSC.

Капсулы для доставки жизни

Клеметт и его коллеги обнаружили химические признаки того, что макромолекулы образовались в чрезвычайно холодных условиях примерно в то время, когда формировалось Солнце — 4,5 миллиарда лет назад — или даже раньше, и с тех пор оставались слипшимися.

Эти макромолекулы могли действовать как защитный пузырь для важных элементов жизни, оберегавший их от суровых условий Солнечной системы в ходе доставки на новорожденную планету.

«Это хороший механизм доставки, — уверен Клеметт. — Эти штуки относительно прочные».

Но как именно так много наноглобул изначально слиплись вместе — остается загадкой, недоумевает он: «Строительные блоки этих штук имеют размер около 300 нанометров, и то, как они вообще образовались, оставляет меня в абсолютном замешательстве».

«Мы никогда не видели, чтобы такое количество наноглобул соединялось в такие крупные скопления, — согласен с коллегой Тим Маккой из Смитсоновского института в Вашингтоне. — Думаю, это поднимает реальный вопрос: насколько большими они могут быть? Возможны ли куски размером с баскетбольный мяч, диаметром в метр?»

Удивительный магнетизм

Странности Бенну на этом не заканчиваются. Геохимик Джордж Коди из Института Карнеги в Вашингтоне и его коллеги проанализировали магнитные свойства пыли с астероида, о чем также рассказали на LPSC 10 марта.

«Я никогда в жизни не видел ничего настолько магнитного, — поделился Коди. — У меня был раздробленный Мёрчисон [австралийский метеорит] и измельченный Бенну, я поднес большой магнит к пробиркам и подержал его там. Мёрчисон остался просто лежать на дне, хотя в нем много магнетита и [других магнитных соединений], а Бенну буквально мчался по пробирке и взбирался по ее стенке».

Сейчас Коди и его команда пытаются понять, как Бенну приобрел свои магнитные свойства, но рабочей теории у них пока нет.