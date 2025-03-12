Названы лучшие ноутбуки стоимостью до 70 тысяч рублей
Редакция портала «Т-Ж» составила подборку из девяти лучших ноутбуков стоимостью до 70 тыс. руб.
Открывает список Honor MagicBook X16 Pro, который можно купить по цене от 65,4 тыс. руб. Устройство оснащается процессором Intel Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной и встроенной памяти, 16-дюймовым дисплеем без мерцания и клавиатурой с подсветкой.
Следом идет Tecno Megabook T16 (2024). При цене от 57,9 тыс. руб. ноутбук предлагает процессор Intel Core i5-13420H и аккумулятор емкостью 75 Вт*ч, который обеспечивает хорошую автономность. Среди прочих особенностей отмечают удобный для работы дисплей с «офисным» соотношением сторон, металлический корпус и наличие полноразмерной клавиатуры. В качестве альтернативы этой модели называют Infinix Inbook X3 XL 42 за 53 тыс. руб.
В список лидеров также вошел Huawei MateBook D 14. Это компактная модель, которая подходит для работы и учебы. У ноутбука легкий корпус (1,39 кг), процессор Intel Core i5-13420H, который справится даже со сложными задачами, и укороченная клавиатура без цифрового блока. В России эта модель предлагается в среднем от 67,9 тыс. руб.
В топ также попали Infinix InBook Air XL442, Infinix Inbook Air Pro+, Asus VivoBook Go 15 OLED, Lenovo IdeaPad Flex 5 и Machenike S15 Quazar.