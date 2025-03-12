Названы лучшие ноутбуки стоимостью до 70 тысяч рублей

Редакция портала «Т-Ж» составила подборку из девяти лучших ноутбуков стоимостью до 70 тыс. руб.

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Открывает список Honor MagicBook X16 Pro, который можно купить по цене от 65,4 тыс. руб. Устройство оснащается процессором Intel Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной и встроенной памяти, 16-дюймовым дисплеем без мерцания и клавиатурой с подсветкой.

Следом идет Tecno Megabook T16 (2024). При цене от 57,9 тыс. руб. ноутбук предлагает процессор Intel Core i5-13420H и аккумулятор емкостью 75 Вт*ч, который обеспечивает хорошую автономность. Среди прочих особенностей отмечают удобный для работы дисплей с «офисным» соотношением сторон, металлический корпус и наличие полноразмерной клавиатуры. В качестве альтернативы этой модели называют Infinix Inbook X3 XL 42 за 53 тыс. руб.

В список лидеров также вошел Huawei MateBook D 14. Это компактная модель, которая подходит для работы и учебы. У ноутбука легкий корпус (1,39 кг), процессор Intel Core i5-13420H, который справится даже со сложными задачами, и укороченная клавиатура без цифрового блока. В России эта модель предлагается в среднем от 67,9 тыс. руб.

В топ также попали Infinix InBook Air XL442, Infinix Inbook Air Pro+, Asus VivoBook Go 15 OLED, Lenovo IdeaPad Flex 5 и Machenike S15 Quazar.