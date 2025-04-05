История посудомоечной машины: от вдовы до изобретательницы

В 1893 году в Чикаго стеклись миллионы людей, чтобы поучаствовать в событии века — Всемирной выставке. И одним из ее самых громких экспонатов были не диковинные изобретения, а машина, к которой современные люди давно привыкли. Портал popsci.com рассказал об истории посудомоечной машины и ее изобретательницы.

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Джозефина Кокрейн родилась в 1839 году в округе Аштабьюла штата Огайо. Кто-то может сказать, что страсть к изобретательству была у нее в крови: прадед Кокрейн получил один из первых патентов на пароход, а отец был инженером строителем. По мнению историков, она родилась в достаточно выдающейся семье.

После смерти матери Кокрейн переехала к старшей сестре в Иллинойс, где и повстречала Уильяма Кокрана — своего будущего мужа. Он был человеком компанейским и склонным к авантюрам: ему довелось поработать в период калифорнийской золотой лихорадки и шахтером, и учителем, и железнодорожником. Но успех пришел к нему лишь в Иллинойсе, где он стал бакалейщиком.

В 1858 году 19-летняя Джозефина вышла замуж за Уильяма, который был на девять лет старше. Будучи женой успешного бизнесмена, она начала вести праздный образ жизни. Тогда же изобретательница завела привычку произносить свою фамилию как «Кокрейн» — она думала, что такое произношение звучит более по-европейски. Примечательно, что ее муж так не делал, что намекает на некоторую независимость женщины от супруга.

Пара заселилась в большой дом в городке Шелбивилль и часто развлекали гостей с помощью семейной реликвии Джозефины — чайного сервиза XVII века. Однако Кокрейн не нравилось, что слуги в доме часто разбивали посуду во время мытья. Она было сама попыталась мыть сервиз правильно, но в итоге тоже оставила сколы. Так она и решила автоматизировать процесс: «Если никто другой не собирается изобретать посудомоечную машину, то я сделаю это сама».

Однако жизнь супружеской пары была отнюдь не идиллической. Уильям был жестоким алкоголиком со вспыльчивым темпераментом, и супруги перенесли смерть ребенка — подобное оставило бы отпечаток даже на счастливом браке. В 1883 году Уильям Кокран умер, и тогда Джозефина узнала, что финансовая ситуация семьи была совсем не такой, как она думала. Почивший муж оставил ей всего $1 500 и растущую гору долгов. Кокрейн ничего не оставалось, кроме как бросить все силы на разработку своей машины.

Изобретательнице нужен был кто-то, кто смог бы построить прототип по ее чертежам. Она наняла механика Джорджа Баттерса. Между Кокрейн и Баттерсом сформировались крепкие рабочие отношения, потому что он воспринимал женщину-изобретательницу всерьез и понимал, что его задача — сделать ее идею реальностью. Они работали в гараже Кокрейн, но Баттерс всегда заходил с заднего двора. Женщина переживала за свою репутацию, потому что соседи могли увидеть, как к ней каждый день приходит какой-то мужчина.

Через пару дней после рождества 1886 года Кокрейн получила патент на свою посудомоечную машину. Хотя технически она не была первым устройством своего рода, ее модель очищала посуду с помощью струй воды — эту революционную идею до сих пор используют и современные машины.

Кокрейн всегда надеялась, что ее машина облегчит заботы, исторически ложившиеся на плечи женщин. Но, к сожалению, новинка оказалась слишком дорогой для домашнего рынка. Позже изобретательница в интервью сказала, что, наверное, домохозяйки того времени не думали, что их комфорт и свободное время стоят потраченных денег. К тому же, большими тратами в семьях распоряжались мужчины.

Но Кокрейн не отчаялась. Она продавала свое изобретение ресторанам и отелям. А в 1893-м на Всемирной выставке в Чикаго машина Кокрейн впервые получила широкую огласку, заслужив награду. Благодаря вниманию публики она получила много новых заказов, причем не только от ресторанов и отелей, но и от госпиталей. Через пять лет Кокрейн наконец смогла перенести производство посудомоечных машин на собственное предприятие, а механик Баттерс стал начальником цеха.