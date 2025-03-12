Назван возраст, после которого начинается необратимая деградация мозга

Поворотный момент в старении мозга наступает в среднем возрасте - между 40 и 60-ю годами, но ранняя профилактика способна предотвратить или ограничить ущерб, который могут вызвать нейродегенеративные процессы. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на ученых из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке.

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Исследование ученых основано на анализе магнитно-резонансной томографии более чем 19 тысяч человек. Анализ показал, что старение мозга не следует постоянной тенденции, а характеризуется двумя основными этапами: первый происходит в возрасте от 44 до 47 лет и знаменует собой появление первых признаков старения, а второй - в промежутке от 62 до 67 лет, когда этот процесс ускоряется.

В рамках первого этапа языковые навыки снижаются в небольшой степени, а математические - резко. Однако среди людей, которые часто используют свои навыки, ухудшения показателей не наблюдается. У людей, занимающихся физическим трудом, когнитивные способности снижаются раньше и более заметно. Но ученые не считают это неизбежностью, если человек в свободное время читает или решает головоломки.

Третий этап наступает в возрасте от 76 до 90 лет. В этот период дестабилизация мозга достигает своего предела. Эксперты рекомендуют регулярно бросать вызов своим когнитивным способностям для борьбы со старением мозга.

По мнению ученых, движущим механизмом старения мозга является метаболизм, в частности, метаболизм глюкозы - основного топлива для мозга. Результаты исследования показывают, что первый этап старения связан с заметным ростом количества гемоглобина, связанного с молекулами сахара.

Такая связь возникает при избыточной концентрации глюкозы в крови и фактически предупреждает о возникновении диабета. Второй этап старения мозга сопровождается глубокими сосудистыми изменениями, которые в первую очередь отражаются на артериальном давлении.

Ранее ученые из японского Университета Тохоку пришли к выводу, что риск развития деменции падает на 19 процентов, если взрослый человек занимается изучением иностранного языка. Для своего исследования ученые проанализировали данные 282 тысяч добровольцев из Британии в возрасте от 40 до 69 лет. Результаты исследования показали связь между изучением новых языков в позднем возрасте и меньшим риском развития деменции пять лет спустя.