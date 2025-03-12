TikTok представил новые функции для контроля несовершеннолетних

Разработчики TikTok ввели новые инструменты для контроля за использованием приложения подростками, которые помогут взрослым ограничить доступ к платформе для несовершеннолетних пользователей.

Среди нововведений — режим, ограничивающий доступ к приложению для несовершеннолетних после 22:00. В этот период TikTok напоминает детям о необходимости отдыха и включает успокаивающую музыку.

Также обновление коснулось функции Family Pairing: родители смогут использовать опцию Time Away для блокировки приложения в заданные часы, создавая повторяющиеся расписания, чтобы подростки не отвлекались на TikTok во время учебы. Кроме того, взрослые смогут видеть подписки детей и заблокированные ими аккаунты.

Нововведения также затронули приватность профилей: родители смогут переключать аккаунты подростков из общедоступного в личный и возвращать ранее отключенную научно-образовательную ленту STEM.

Отмечается, что аудитория TikTok насчитывает свыше 1 млрд пользователей, значительная часть которых — подростки.