Ученые создали тараканов-киборгов

Ученые из Японии и Индонезии вывели тараканов-киборгов. Эти насекомые могут проникнуть в самые труднодоступные места, питаются практически всем, чем угодно, и крайне живучи. Поэтому их рассматривают как потенциальных «помощников» в поисково-спасательных операциях.

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Эксперимент провела команда из Университета Осаки и Университета Дипонегоро. Ученые отметили, что анатомия тараканов отточена за миллионы лет эволюции. Она позволяет им передвигаться в ограниченных пространствах и агрессивной среде, в том числе с низким содержанием кислорода. Современные технологии же направляют их в конкретное место, нужное человеку.

В настоящее время робототехника активно развивается. Но даже самые совершенные модели пока еще довольно неуклюжи. Им далеко до легкости передвижений, свойственной живым существам. Это становится особенно очевидным, когда дело касается вертикальной навигации. Обычная лестница может стать для робота непреодолимым препятствием, тогда как тараканы способны легко карабкаться по отвесным стенам.

В ходе исследования ученые оснастили мадагаскарских шипящих тараканов (Gromphadorhina portentosa) датчиками, фиксирующими движение, влажность, температуру и другие параметры. В тело и усики имплантировали датчики для управления насекомыми. В результате получилась «биогибридная навигационная система, основанная на поведении» (BIOBBN). Ее задача – достичь заданной цели и избежать препятствий по пути.

В BIOBBN предусмотрены два навигационных алгоритма, для простых и более сложных условий. Тараканов-киборгов протестировали на полосе препятствий с песком, камнями и деревяшками. Ученые применяли навигационные команды, но в целом насекомым предоставили самостоятельно выбирать дорогу, основываясь на их привычном поведении.

Авторы исследования предположили, что тараканов можно будет использовать для осмотра завалов и поиска пострадавших, попавших в беду. Они способны обследовать узкие трубы, глубокие туннели под землей и прочие места, недоступные человеку, сообщает Soft Robotics.