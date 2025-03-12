Посадочный модуль Blue Ghost находится на Луне уже более недели, собирая данные о ресурсах, включая возможные следы воды.

Недавно компания Firefly Aerospace поделилась видео, демонстрирующим работу прибора LISTER — буровой установки НАСА, предназначенной для измерения температуры и поиска воды в недрах Луны.

Как работает LISTER?

LISTER — это специальная пневматическая газовая дрель, созданная Техасским технологическим университетом и Honeybee Robotics. Ее задача — просверлить лунную поверхность и измерить, как тепло поднимается из глубины Луны. Эти данные помогут ученым понять термическую эволюцию спутника.

Blue Ghost приземлился 2 марта в «Море Кризисов» — древнем ударном кратере, который позже заполнился лавой.

Миссия Blue Ghost

Первая лунная миссия Firefly Aerospace, получившая название «Призрачные гонщики в небе» доставила 10 приборов НАСА в рамках специальной программы по изучению Луны. Эти инструменты предназначены для изучения поверхности Луны, чтобы подготовить будущие пилотируемые миссии.

Помимо работы LISTER, Blue Ghost выполняет подповерхностное бурение, собирает образцы, ищет источники воды, проводит рентгеновскую съемку и тестирует технологии для уменьшения пыли.

Посадочный модуль проведет на Луне 14 земных дней (одну лунную дневную фазу). В настоящее время он находится вблизи лунного полудня, когда температура поверхности поднимается до 121°C. Чтобы избежать перегрева, система модуля включается и выключается циклически, поддерживая электронику в рабочем состоянии.

Firefly Aerospace вошла в историю

Firefly стала второй частной компанией, сумевшей посадить аппарат на Луну, и первой, чей модуль сохранил вертикальное положение после приземления. Первая успешная посадка частного модуля состоялась в феврале 2024 года — тогда компания Intuitive Machines посадила аппарат Odysseus, но он перевернулся на бок.