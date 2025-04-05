Как проверить возраст жесткого диска на ПК

Иногда полезно знать возраст жесткого диска — например, при покупке или обмене подержанного накопителя. Или для того, чтобы понимать, стоит ли подумать о покупке новенького. Портал howtogeek.com рассказал, как можно узнать возраст жесткого диска на Windows.

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Посмотрите на физическую этикетку

Наиболее простой способ выяснить возраст жесткого диска — это посмотреть дату производства на этикетке. Они печатаются на фабрике и содержат техническую информацию об устройстве, в том числе день, в который HDD был произведен. Хотя не все производители указывают эту деталь.

Чтобы проверить этикетку, выключите компьютер и отключите его от электросети. Откройте системный блок, найдите жесткий диск и переверните его, чтобы найти этикетку. Дата обычно указывается в формате год-месяц-день или месяц-год. Она может быть записана как сама по себе, так и после пометки DOM (Date of Manufacture).

Проверка серийного номера

Если дата производства не указана на самом диске, то его возраст можно примерно оценить, проверив статус гарантии на сайте производителя. Для этого, как правило, нужно ввести серийный номер жесткого диска. Найти серийный номер можно либо на этикетке, либо с помощью команды wmic diskdrive get serialnumber в командной строке Windows.

Проверка времени наработки

Если на диске нет этикетки и проверка гарантии не дает никакой информации, есть еще один вариант — можно посмотреть, сколько времени жесткий диск наработал суммарно. Подробные данные о том, сколько часов проработал диск, можно получить с помощью инструментов S.M.A.R.T., таких как утилита CrystalDiskInfo.

Так, допустим, утилита показывает, что диск наработал 1 780 часов, и вы пользуетесь компьютером по 10 часов в день. Разделите 1 780 на 10 — и получатся условные 178 дней. Но помните, что расчеты лишь приблизительные, и фактический возраст диска может быть больше.

Дата установки операционной системы

Если вы никогда не меняли и не форматировали жесткий диск, а также не переустанавливали операционную систему с момента его покупки, то есть вероятность, что возраст HDD совпадает с датой установки ОС. Данный метод не всегда предоставляет точную информацию, но как минимум раскрывает примерную цифру.

Чтобы проверить дату установки операционной системы, откройте командную строку и введите команду systeminfo | find "Original Install Date". После этого нажмите Enter — и в окне появится строка с точной датой установки ОС. По ней вы можете прикинуть возраст жесткого диска, однако он может быть не точным, если ваша операционная система клонирована с более старого накопителя.