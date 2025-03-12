Песню Егора Летова «Все идет по плану» отправили на Луну

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Песню «Все идет по плану» российской группы «Гражданская оборона», написанную ее лидером Егором Летовым, отправили на Луну. На это обратил внимание Mash Siberia.

Песню Егора Летова отправили на Луну
© globallookpress.com

Галактическая инициатива была реализована британским музыкальным коллективом Massive Attack.

«Massive Attack сделали кавер на эту песню и в рамках арт-проекта послали запись в космос. Аудиосигнал уже обошёл спутник и вернулся на Землю с обновлениями в виде космических помех», — сказано в сообщении канала.

Как отмечает Mash, группа часто играет кавер-версии произведений Летова. Проект, в рамках которого «Все идет по плану» транслировали в межпланетное пространство, направлен на критику безответственного освоения космоса и его влияния на экологию.

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Егор Летов
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