Песню Егора Летова отправили на Луну

Песню «Все идет по плану» российской группы «Гражданская оборона», написанную ее лидером Егором Летовым, отправили на Луну. На это обратил внимание Mash Siberia.

Галактическая инициатива была реализована британским музыкальным коллективом Massive Attack.

«Massive Attack сделали кавер на эту песню и в рамках арт-проекта послали запись в космос. Аудиосигнал уже обошёл спутник и вернулся на Землю с обновлениями в виде космических помех», — сказано в сообщении канала.

Как отмечает Mash, группа часто играет кавер-версии произведений Летова. Проект, в рамках которого «Все идет по плану» транслировали в межпланетное пространство, направлен на критику безответственного освоения космоса и его влияния на экологию.